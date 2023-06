Nestor: ilmselt on peagi oodata muutust inflatsioonis. Eesti tööturul on olukord hea

Nestor märkis, et tarbijakindlus püsib ajaloolises plaanis väga madalal tasemel. Varasemalt polnud näitajad jaekaubanduses kehvad, viimastel kuudel on aga nähtud tugevat langust ka jaekaubanduses. „Eelmisel aastal oli kõrge tarbimine, nüüd on müügimahud langenud,“ selgitas Nestor. Ta lisas, et viimastel kuudel on näha, et ka ettevõtete käibed on langenud. „Ilmselt on peagi oodata muutust inflatsioonis.“