Aprillis tasuti makse rohkem kui aasta tagasi, kuid eelarve täitub visalt

Aprillis mõjutas käibemaksu tasumise kasvu sektoritest enim ehitus ja kinnisvara. Ehituses ning kinnisvaras suurenes käibemaksu tasumine 2022. aasta sama kuuga võrreldes vastavalt 55 ja 376 protsenti. Ehituse tegevusala tasumise tõus tulenes eelkõige rajatiste ehitusest - elektri- ja sidevõrkude ehitusega seotud müügikäibe kasvust. Kinnisvara puhul on järjest enam märgata aktiivse arendusfaasi taandumist, kuna tegevusala sisendite soetus oli mullusega võrreldes viiendiku võrra väiksem. See mõjutas käibemaksu tasumist positiivselt, sest ettevõtetele tehtavad sisendkäibemaksu tagastused olid tänavu aprillis aastatagusest väiksemad. Realiseerimise faas ehk kinnisvara objektide ja projektide müük on veel hoogu kogumas, millele viitab kinnisvara müügi aprillikuu tagasihoidlik tõus (+0,5 protsenti).

Aprillis aktsiiside tasumine on kauaoodatud kasvus võrreldes aasta varasemaga

Aktsiiside tasumine kokku kasvas aprillis võrreldes eelmise aastaga 6,3 protsenti, kasvu vedas tubakaaktsiisi 20,7 protsendine tasumise suurenemine. Aktsiiside eelarve täitumine toimub eelmisest aastast veidi aeglasemas tempos ning esimese nelja kuuga on tasumised vähenenud eelmise aastaga võrreldes 2,8 protsenti. Alkoholiaktsiisi tasumine võrreldes eelmise aastaga küll suurenes, kuid kasvu tagas võla vähenemine. Deklareerimine on endiselt languses ning seda kõikides alkoholiliikides. Koguste vähenemise taga on eelkõige eestlaste enda tarbimise langus, sest turistide oste peegeldav sadama piirkonna aktsiivsus ja laevareisijate arv on aasta esimese nelja kuuga olulises kasvus. Kütuseaktsiisi tasumise viis aprillis kasvule mootorikütuste deklareerimise suurenemine. Sarnase dünaamikaga olid ka mootorikütuste müügid. Müügihindade langus on kindlasti viimastel kuudel hoogustanud tarbimist, kuid aprilli kasv tuleb peamiselt eelmise aasta madalamast võrdlustasemest. Transpordisektoris, kui peamine diislikütuse tarbija, on kindlustunne endiselt madal ning tellimuste langus väljendub kaubamahtudes.