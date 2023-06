Rohelisem tootmine ja teenus – loe, mida sina väikeettevõtjana saad ise ära teha

Roheline mõtteviis ja ESG on jätkuvalt päevakorras ning järjest rohkem lisandub tarbijaid, kes eelistavad jätkusuutlikke tooteid ja teenuseid. Hüpoteeklaen on juba 14 aastat rahastanud Eesti väikeettevõtete arenguplaane ning saab selle kogemuse põhjal anda soovitusi, mida iga väikeettevõtte juht omanikuna ise ära võib teha, et ettevõtluse jalajälg oleks väiksem ning tooted ja teenused kestlikumad.