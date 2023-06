Google'it võivad oodata ees megatrahvid. Eesootav konkurentsikaebus on olulise mõjuga

Teadjate sõnul on süüdistus, mis avaldatakse juba kolmapäeval, suunatud Alphabet Inc. üksuse reklaamitehnoloogia ärimudeli tuumale. Google'i reklaamiäri on edukas, moodustades umbes 80% ettevõtte aastatulust. 2022. aastal ulatus reklaamimüük umbes 225 miljardi dollarini.

Uus kaebus on kõige olulisem Euroopa Komisjoni praeguse viieaastase ametiaja jooksul. See tähistab järjekordset eskaleerumist pikaajalises saagas, mis on juba toonud kaasa kolm ELi trahvi kogusummas üle 8 miljardi euro. Kuigi ELi konkurentsieeskirjade rikkumise eest määratud trahvid võivad ulatuda kuni 10%ni ettevõtte ülemaailmsest müügist, lähenevad need harva sellele tasemele. SEE tähendab, et mõju Silicon Valley kasumile on sageli tagasihoidlik. Reguleerivad asutused nõuavad tavaliselt ka muudatusi ettevõtete struktuuris.

Alphabeti aktsia tõusis New Yorgis 0,8%, kuna Russell 3000 indeksis arvutiteenuste allsektor tõusis. Google on pikka aega olnud võtmepositsioonil, kus ta suudab koguda andmeid, mis võimaldavad reklaamijatele reklaami suunata, samuti müüa reklaampinda ja pakkuda tehnoloogiat, mis võimaldab reklaamijatel leida kirjastajad, kes oma reklaampinda müüvad.

EL alustas esimest korda uurimist Google'i reklaamitehnoloogiliste tavade kohta 2021. aastal. Komisjon on uurinud, kuidas ettevõte võis takistada konkurentide juurdepääsu kasutajate andmetele veebireklaami jaoks ning kuidas ettevõte võis piirats andmeid enda tarbeks. Google'i leping Meta Platforms Inc.'iga Open Bidding programmi raames oli algselt osa uurimisest, kuid sellest loobuti 2022. aasta lõpus. 2022. aasta septembris laiendati uurimist, kui Portugali konkurentsiasutus esitas uusi tõendeid.

Ühendkuningriigi konkurentsiasutus on samuti uurinud Google'i reklaamitehnoloogilisi tavasid ja USAs on käimas kohtuvaidlused ettevõtte käitumise vastu. Ettevõtetel on õigus end kaitsta, kui reguleerivad asutused on saatnud vastuväited ja pärast võimalike konkurentsitrahvide määramist.

Google jätkab kohtutes võitlust ELi trahvide vastu, sealhulgas 4,34 miljardi euro suuruse trahvi vastu selle eest, kuidas ta kasutab oma mobiilset operatsioonisüsteemi Android. ELi kohtunikud vähendasid seda trahvi eelmisel aastal 4,125 miljardi euroni, kuid Google vaidlustab selle juhtumi bloki kõrgeimas kohtus.