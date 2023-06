Kolumbiast Jordaaniani: eestlannad Kadi ja Laura teevad auhinnatud suursündmusi

Laura: Me valmistame Mindvalley suveülikooli ette peaaegu terve aasta, aktiivsemad ettevalmistused toimuvad 6-7 kuud enne sündmuse algust. Kultuurikatlas on meil kokku seitse lava ja nende lavade täitmine ning programmi ettevalmistamine on väga põhjalik riikide ülene koostöö. Siin on vaja logistilisi teadmisi, tehnilist taipu, läbirääkimiste oskust, külma närvi ja palju muud, et inimene saalis olles isegi ei mõtleks, et selle taga on palju magamata öid ja sada erinevat lüli, mis tuli terviku loomiseks kokku panna.

Kuidas näeb välja nii suurte sündmuse korraldamine? Milliseid on need detailid, millega te vaeva näete, aga mis külastaja jaoks on justkui iseenesest mõistetavad?

Mai alguses saabusid nad Kolumbiast, kus korraldasid Mindvalley kogukonnasündmust A-Fest. Et anda aimu nende korraldatavate sündmuste suurusest, siis ainuüksi Mindvalley suveülikoolis osaleb iga aasta enam kui tuhat inimest. Võiks arvata, et see suur vastutus asukohtade, sündmuste ja inimeste heaolu eest teeb töö keeruliseks, kuid Kadi ja Laura räägivad oma tööst naeratades ja mängleva kergusega.

Need kaunid Eesti naised on maailmas hinnatud pidude, konverentside ja kogukonnasündmuste taga. Laura ja Kadi on mõlemad Mindvalley's töötanud pea dekaadi, Laura on Mindvalley rahvusvaheliste sündmuste juht ning Kadi veab Mindvalley suveülikooli projekti. Mindvalley fotosid vaadates figureerivad nad seal sageli ja vaataja ei aimagi, et need piltilusad neiud pole osalejad ega esinejad, vaid kogu sündmuse arhitektid.

Kadi: Ka laste programmi ettevalmistus on meile heas mõttes väljakutse, sest peame alati silmas pidama, et neil oleks põnev, aga et nad ka õpiksid. Kuna nende vanemad võtavad osa põhiprogrammist, siis on oluline, et laste tegevused oleksid nii paeluvad, et vanemate tüütamine ei tuleks meeldegi (naerab). Nii saavad kõik õppeprogrammist maksimaalselt kasu. Samas on lapsed muidugi alati oodatud vabalt liikuma ja osati kaasavadki vanemad neid põhiprogrammi esinemisi kuulama.

Eks selline sündmuste loomine, mis sobib kogu perele, aga on ka igaühele eraldi vaimustav kogemus, eeldab ilmselt teatavat kogemust. Mis tagasiside teil lastelt ja vanematelt on tulnud?

Laura: See on meie töö kõige parem osa! Meil on nii, et noored ja lapsevanemad haaratakse ühte Whatsupi vestlusesse, kuna ikka on jooksvalt vaja midagi arutada ja tuleb ideid kõrvalsündmusteks. Näiteks eelmine aasta käidi koos ujumas, jalgratastega sõitmas, peeti piknikku, käidi ronimas … Seal grupis saab siis öelda, kes osaleb või annavad vanemad teada, kui nende laps tuleb hiljem … Ja seal jagatakse ka oma muljeid. Huh, ma lugesin neid eelmine aasta ja süda läks nii soojaks. Kui teismelised ise kirjutavad, et see või teine esineja andis julgust, inspiratsiooni, et tal tekkis grupis kuuluvustunne, ta leidis sõpru ja tahaks kindlasti tagasi tulla … See on parim, mida korraldaja sooviks lugeda!

Kadi: Siia tullakse ikkagi kuni kolmeks nädalaks kõiksugu erinevatest maailmajagudest, nii et mõistagi hoolitseme ka meelelahutamise eest. Igal nädalal toimub kaks õhtust sündmust, mis on täitsa eraldi ettevalmistus põhiprogrammist. Eestis ei ole tavaks korraldada lastesõbralikke pidusid, aga meil on nende jaoks suisa eraldi programm. Inimesed väga hindavad seda võimalust. Ja jällegi, soovitame alati lapsed kaasa haarata kogukonnasündmustele, et perena kõike koos kogeda.