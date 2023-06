Euroopa gaasi hind tegi järsu hüppe

Juulikuu hinda kajastavad tulevikulepingud kerkisid täna kuni 16,6%, mis tõi gaasi hinna Hollandi ICE börsil ligikaudu mai alguse tasemele ehk üle 36 euro megavatt-tunni eest. Hinnatõusu tõi kaasa uudis, et Norra olulised gaasiväljad, mille hulgas on Ormen Lange, Nyhanma ja Aasta Hansteen, on rivist väljas kuni juuli keskpaigani, teatas Norra võrguoperaator Gassco AS. Päeva jooksul on hind langenud ligi 34 euro peale.