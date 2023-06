Tuhanded külalised pea sajast riigist: Mindvalley suveülikool koguneb taas Tallinnas

Mindvalley asutaja Vishen Lakhiani elab ka ise Tallinnas ja peab Tallinnat parimaks kohaks Mindvalley suveülikooli pidamiseks. „Iga kord, kui Tallinnasse koju saabun on mul tunne nagu astuksin tulevikku, võrreldes muu maailmaga käivad siin asjad kiirelt ja lihtsalt, on loodust ja värsket õhku. Ja ma lihtsalt armastan Tallinna vanalinna,“ kiidab ta.

20 miljonit inimest üle maa avavad iga nädal Mindvalley, et õppida midagi uut ja oma elu paremaks muuta. Kolmandat korda Tallinnas toimuv sündmus aga toob taas koduõuele kätte needsamad maailmatuntud auhinnatud esinejad, kellel miljoneid jälgijaid ja kelle meetodid on end ammu tõestanud.

„Mindvalley suveülikool kasvas välja soovist kogukonnaga ühiselt midagi toredat teha, kuid ühtlasi on algusest peale olnud kesksel kohal ka noored ja lapsed. Ma olen rännanud konverentsidel ja sündmustel, kus lastel pole midagi teha. Seetõttu tegime teistmoodi. Kogu suveülikooli aja on inspireerivad programmid nii lastele kui noortele ning iga suveülikooli lõpus on tasuta noortepäev, mis koondab meie parimate õpetajate teadmised,“ tutvustab kahe lapse isa Vishen.

Mindvalley suveülikooli tasuta noortesündmus toimub 23. juulil kõikidele 16-23-aastastele noortele. Töötubade ja loengute keskmes on sotsiaalsete oskuste ja kriitilise meele arendamine, õpitakse paremini mõistma iseennast ja maailma, milles noored elavad.

Mindvalley suveülikooli 3-nädalane programm toimub Kultuurikatlas 3.–23. juulini. Rohkem infot sündmuse kohta leiad siit .

Tänavu aasta alguses valiti Mindvalley suveülikool Eesti konverentsibüroo ja Tallinna linna poolt Aasta Konverentsiteoks. Lisaks pälvis Mindvalley suveülikool rahvusvahelisel üritusturunduse auhindade konkursil Eventex Awards 2022. aasta projekti eest tunnustuse 5 erinevas kategoorias.

Mindvalley on 2007. aastal loodud ja tänaseks üks maailma suurimaid haridusplatvorme, millel on 20 miljonit kasutajat 195 riigist. Mindvalley kogukond hõlmab 200 maailmatasemel õpetajat, autorit ning isikliku arengu ja heaolu eksperti, kelle eesmärk on panna inimesi mõtlema enese harimisest senisest laiemalt ja otsima selleks ka uuenduslikke võimalusi.

Mindvalley pakub võimalust õppida kõike seda, mida koolis ei leidu, et kasutada oma maksimaalset potentsiaali. Rahvusvaheliselt tunnustatud autorite, treenerite, õpetajate jt käe all saab kuulata loenguid tervisest spirituaalsuseni, äri juhtimisest heade suhete hoidmiseni ja personaalsest eneseteostamisest eduka karjäärini. Mindvalley on ka suur ja kokkuhoidev globaalne kogukond, mis kohtub asta ringi maailma eri paigus. Kord aastas kogunetakse Tallinnasse Mindvalley suveülikooli.

Mindvalley suveülikool on virtuaalsele õpikeskkonnale lisandunud formaat, et kogukonna liikmed saaksid kogeda erinevaid kultuure ning õppida ja areneda üheskoos. Tänaseks on see kasvanud 21-päevaseks sündmuseks, mis kutsub inimesi üle maailma koos peredega ühiselt õppima ja suhtlema. Nii virtuaalsete kui päriseluliste kogemuste toel suunab Mindvalley inimesi elukestvale õppele, et aidata hoida uudishimu, suurendada vaimuteravust ning seeläbi vähendada vaimse tervise probleeme. 2018. aastal kogunes Mindvalley University samuti just Eesti pealinnas, kuhu kolis 2020. aastal elama ka Lakhiani. Tallinnas on ka ettevõtte suuruselt teine kontor, kus töötab 40 inimest 20 erinevast rahvusest.