Eestlastele 30% soodsam: tule kuula miljardärist ettevõtjat, kes kaevandab Kuul ja arste, kes võitlevad vananemise vastu

Kui Iman oli end vähi uurimises teadlasena tõestanud, otsustas ta minna teadus- ja arendustegevuselt kommunikatsiooni ja meedia alale. See pöördeline samm viis ta New Yorki, kus Iman asus tegelema naiste tööjõus ja meedias levinud sooliste erinevuste ning eelarvamustega. 2022. aastal avaldas Iman oma esimese raamatu „The Glass Ledge: How to Break Through Self-Sabotage, Enbrace Your Power, and Create Your Success“ (“Klaasäär: kuidas murda läbi enesesabotaažist, taastada jõud ja luua oma edu“). Imani ainulaadne teekond ettevõtja, autori, teadlase ja naiste eestkõnelejana teeb temast mõjuka ja nõutud esineja, kes on astunud üles Harvard Women In Business, MIT STEM konverentsil ja Forbesi sisuturunduse tippkohtumisel. Ta oli ka osa Miss Universe 2018 kõigi aegade esimesest naissoost kohtunikekogust.