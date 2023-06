Vilniuse ametnik kulutas tööreisil maksumaksjate raha uhkele kabrioletile. „See oli viga!“

Bužinskas nimetati kevadel Vilniuse omavalitsuse haldusdirektoriks ning ta töötas eelmisel ametiajal toonase haldusdirektori Koriznienė asetäitjana. Eelmisel aastal 10.-17. septembril olid Koriznienė ja Bužinskas ametireisil Miamis toimuval rahvusvahelisel konverentsil. Expo ametlikul veebisaidil on märgitud, et üritus toimus ainult kaks päeva - 14. ja 15. septembril. Bužinskas sõnas, et nad oleksid pidanud USAs olema juba 11. septembril, et vältida ajavahest tingitud väsimust.