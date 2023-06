Soome ettevõtja: kas 50 eurot maasikakasti eest võib tarbijale üle jõu käia?

Lääne-Soome Pohjanmaa maakonna põllumeeste hinnangul näib maasikahindade tõususurve olevat varasemast suurem. „Tunnistan, et tootmissisendite hinnatase on kiiresti tõusnud. Iga põllumees hindab oma toodet,“ ütles Soome puu- ja marjakasvatajate liidu tegevdirektor Heidi Wirtanen. Pohjanmaalt pärit talunik Anders Lång lisas, et kõik hinnatõusud peaksid kajastuma maasikate hinnas. „Ma arvan, et põllumees kannatab siin rahaliselt, sest inimeste ostujõud on nõrgenenud. Tõenäoliselt ei julge praegu liiga palju kasvatada,“ ütles Lång .