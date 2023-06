IKEA panustab kaugjuhtimisega sisekujundusele, kuna tehisintellekt muudab müügistrateegiat

Ingka sõnas, et alates 2021. aastast on nad koolitanud 8500 kõnekeskuse töötajat sisekujundusnõustajaks, samas kui Billie on viimase kahe aasta jooksul käsitlenud 47% klientide kõnekeskustele esitatud päringutest. „Me oleme pühendunud, et tugevdada Ingka töötajate tööalast konkurentsivõimet elukestva õppe, arengu ja ümberõppe kaudu ning kiirendada uute töökohtade loomist,“ ütles Ingka Groupi globaalne juht Ulrika Biesert.

Investeeringud digitaalsetele teenustele, kuna IKEA alustab 2 miljardi euro suurust laienemist Ameerika Ühendriikides, on kooskõlas konkurendi Wayfairiga. Viimane käivitas eelmisel kuul „digitaalse disainistuudio“ ehk kaupluses asuva kioski, kus ostjad saavad katsetada mööblistiile ja paigutust ruumi digitaalsel kujutamisel. „Pole üllatav, et IKEA keskendub nüüd virtuaalsetele müügikanalitele - üllatus on pigem see, et see on hilisem, kui oleks võinud olla,“ ütles Londoni Gowling WLG jaemüügisektori meeskonna kaasjuht Jocelyn Paulley. Virtuaalsed teenused nõuavad tema sõnul märkimisväärseid investeeringuid, et tagada kaupade värvide, tekstuuride ja suuruste täpne kajastamine ning vähendada tagastusi.