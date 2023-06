Riik kavandab suunata tööalase konkurentsivõime tõstmiseks täiendavad 14 miljonit eurot

Toetust võivad saada projektid, mis on suunatud eelkõige mittetöötavatele 16–29-aastastele noortele ja nende tugivõrgustikule, pererändega saabunud uussisserändajatele, rahvusvahelise kaitse saajatele ja romadele, vanemaealistele ning mittetöötavatele inimestele, aga ka tööturul haavatavamas olukorras olevatele naistele, kes vajavad tööle saamiseks enam tuge ja võimestamist.

„Mida kauem on inimene tööta, seda keerulisem ja kulukam on teda tööturule tagasi tuua, sest vähenevad tema töövalmidus ja motivatsioon ning vananevad ka tema oskused. Ühtlasi suureneb vaesusesse sattumise risk, millega kaasnevad omakorda terviseriskid, probleemid peresuhetes ja sotsiaalne tõrjutus. Noorte suur tööpuudus mõjutab omakorda noore tulevikuväljavaateid ning suurendab töötuks jäämise riski edasises elus. Eesti tööjõu-uuringu andmetel oli 2022. aastal oli mitteõppivaid või -töötavaid noori vanuses 16–26 aastat 16 000 ning pikaajalisi töötuid oli 10 500. Sihtrühma kuuluvad inimesed vajavad toimetulekuks tihti perekonna, kohaliku omavalitsuse või riigi abi,“ ütles majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

Noorte osas jätkatakse noortegarantii tugisüsteemi rakendamiseks vajalike tegevuste rahastamisega, mis võimaldab kohalikel omavalitsustel jätkuvalt pakkuda proaktiivselt teenuseid abivajavatele noortele, leides nad üles, võttes nendega ühendust ning pakkuda abi, et leida koos tee kas haridusse või tööturule.

Enam individuaalset tuge vajavate sihtrühmadeks on ka liikumis-, nägemis- või kuulmispuudega inimesed, kelle puhul on oluline jälgida, et osalejatele oleks tagatud ligipääs tegevustele olenemata nende erivajadusest.