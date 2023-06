Esmakordselt ületas elektritootjate võrku antud kogus 500MW piiri

„Rekordiline oli ka kogu ööpäevas elektritootjate poolt võrku antud kogus – 9. juunil võrku toodetud 5 GWh moodustab ligi kolmandiku selle ööpäeva Elektrilevi klientide tarbimisest. Eestlased on osavalt pannud looduse enda heaks tööle ja trend jätkub ka sel aastal, seda näitavad meie päikesepargiga liitujate taotluste püsivalt kõrged numbrid. Olen kindel, et kaugel pole ka see hetk, mil meie võrguga ühendatud elektritootjad on võimelised varustama kogu tarbimise,“ kommenteeris Elektrilevi juhatuse liige Mihkel Härm.