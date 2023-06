Leedu taastuvenergia investeerimisfond siseneb Eesti turule

Modus Asset Management näeb Eesti turul potentsiaali ja on valmis tegema koostööd kohalike valdkonna arendajatega. „Eesti on teinud viimastel aastatel märkimisväärseid edusamme taastuvenergia tootmisvõimsuste kasutuselevõtul, kuid teha on veel palju. Saastavate tootmisvõimsuste asendamiseks on vaja suuri investeeringuid,“ nentis Modus Asset Managementi tegevjuht Povilas Pečiulis.

Fondi juhtivinvestorite Euroopa Investeerimisfondi ja Swedbanki sõnul on CEIFi sarnaseid taastuvenergia valdkonna investeerimisfonde regioonis väga tarvis. „Fondi sammud ELi kliimaeesmärkide saavutamiseks on sisukad ja käegakatsutavad,“ ütles Euroopa Investeerimisfondi tegevjuht Marjut Falkstedt ja lisas, et koostöö sai võimalikuks programmi „InvestEU“ toel. Swedbanki investeeringute haldamise direktor Tadas Gudaitise sõnul investeerivad nad taastuvenergiasse selleks, et lahendada kohaliku tootmise nappust ning seeläbi aidates tugevdada majanduste ja tarbijate vastupanu energiahinnašokkidele. „Sellise tootmisvõimsuse arendamine aitab kaasa ka süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele, mis pikemas perspektiivis ei too mitte ainult keskkonnakasu, vaid suurendab ka kohalike ettevõtete konkurentsivõimet,“ ütles Gudaitis.

Pečiulis lisas, et ligikaudu 50 protsenti investeeringutest suunatakse Balti riikidesse. Investeeritakse nii siinse regiooni arendus- kui ehitusjärgus päikese- ja tuuleenergia projektidesse, sealhulgas energiasalvestusvõimekust tõstvatesse projektidesse. Portfelli kuuluvate ettevõtete energiatootmisvõimekus peaks ulatuma 600 MW-ni.

Clean Energy Infrastructure Fund on neljas Modus Asset Managementi käivitatud taastuvenergia fond. Uuel, pikaajalistele investeeringutele keskendunud fondil on kõrgeim nn „tumeroheline“ finantseerimise reiting. Võrreldes teiste varaklassidega on „tumeroheline“ reiting oluline verstapost jätkusuutlike investeeringute arendamisel.