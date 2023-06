Eestlased töötavad ka kodukontoris. Vaid kolmandik teeb harvu uinakuid tööajast

Uuringu kohaselt tunnistas vaid 30% vastanutest, et neil juhtub harva tööajal uinakuid. Üle poole vastanutest (52,5%) kinnitasid aga, et nad pole kunagi tööajal magama jäänud.

Kuigi mõned töötajad võivad tööpäevadel kiusatusele järele anda ja tööd vältida, siis on positiivne, et vaid 40% vastanutest tunnistas mõnikord sellist käitumist, püüdes samal ajal jätta tööka mulje. 35% vastanutest ei ole kunagi sellist käitumist praktiseerinud.

Kodu koristamine tööajal ei ole tavapärane - 32,8% vastanutest võtab koristamise ette väga harva oma tööajal, 23% vastanutest tunnistas, et seda juhtub mõned korrad kuus ja 24,2% väitis, et nad ei ole kunagi tööajal kodu koristanud ja teevad seda ikka väljaspool tööaega.

Sisseostude tegemine tööajal on samuti haruldane. 34% vastanutest kinnitasid, et neil juhtub väga harva tööajal poes käimist. 33% vastanutest ei ole kunagi seda teinud tööajast.

Kuigi sotsiaalmeedia sisu on väga kerge tarbima jääda pikaks ajaks, siis eestlased tööajal hoiavad ka tublisti sellest eemale. Enamus vastanutest (65%) kinnitasid, et nad ei veeda tunde telefonis sotsiaalmeediat tarbides. Vaid 12% vastanutest tunnistasid, et see juhtub neil korra-kaks nädalas.