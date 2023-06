Värbamisekspert: tööstussektori madalapalgalised töötajad vajavad lisaboonuseid

Kerli Kadak juhib tähelepanu, et spetsialistid ja tippspetsialistid on elektroonikatööstuses hästi tasustatud ja seal on tööandjad alati valmis hea inimese nimel palganumbrit kergitama, kuid teine on lugu tehasetöötajatega. „Näiteks koostajad, keda on vaja väga palju - nende töötasu jääb sageli madalamaks kui mõne muu tööstusliigi töölise oma,“ lisab Kadak. „Elektroonikatööstus on puhas, suhteliselt vaikne, sest seadmed ei tee suurt müra, seal pole vaja palju füüsilist jõudu. Väga tihti värvatakse sinna naisi, sest koostaja amet nõuab kannatlikkust ja näpuosavust. Et töö on kohapeal ja lihtsalt selgeks õpitav, jääb palk keskmisest madalamaks,“ tõdeb tööjõu ekspert, „Kui aastate jooksul on Eestis keskmine palk päris kenasti tõusnud, siis madalamas otsas on kasv olnud tunduvalt tagasihoidlikum. Kümne aastaga ehk 2-3 eurot tunnipalgale otsa,“ ütleb Kadak, kelle sõnul toob see kaasa ebastabiilse tööjõu ja tasapisi väheneb ka inimeste huvi elektroonika tootmisse tööle minna.

Samas on näiteks metalli- masina- ja puidutööstuses spetsiifika ja ka töövõtted teistsugused ning eri tööstusharude vahel inimesed reeglina liikuma ei hakka. „Kuna eletroonikatööstuse osakaal on Eestis päris suur, on võimalik valida sobivam tööandja. Eriti Tallinna ja Harjumaa inimestel, sest siin on mitmeid arvestatavaid ettevõtteid, kus käib kogu aeg tehasetööliste värbamine. Palgas suur vahet ei ole, aga töötaja saab valida kodule lähemal koha. Ka see, kui tööl pakutakse tasuta puuvilju või lausa sooja lõunasööki, võib saada valikul kaalukeeleks.“

Renditööjõud hooajalistesse sektoritesse

Kerli Kadak ütleb, et renditööjõufirmad on saanud ettevõtetele arvestatavateks partneriteks. „Renditööjõudu vajab tööstus, kaubandus, ehitus, ka horeca sektor, sest töö on hooajaline. Ehk on perioode, kus tuleb peale suurem tellimuste kasv või suurem klientide voog ja selleks ajajärguks on vaja suurendada töötajate arvu. Siis palgatakse oma püsikollektiivile lisaks renditööjõud.“