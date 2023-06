Laen majanduslanguse ajal: kas muretsemiseks on põhjust?

Seetõttu tuleb ka pangale tihti päringuid, kus uuritakse, kas inimesed on laenumaksetega hädas. Vastus on, et ei ole. Eesti inimesed on tublid ja on oma väljaminekutes teinud vajadusel korrektuure ja kulutusi vähendanud ning laenumaksetega raskustes inimeste hulk on väike.

Sama kinnitavad ka Eesti Panga andmed. Eluasemelaenu on võtnud pea veerand kõigist Eesti peredest ehk 150 000 majapidamist ning euribori tõusu tõttu lisandub perede igakuisele laenumaksele keskmiselt 100 eurot. Neid, kelle laenumakse on suurenenud üle 300 euro, on vähe ning maksetega on hädas üks laenaja 800 kohta. Sama näeme ka Swedbanki kodulaenu klientide seas.

Kas laenamist tasub karta?

Arusaadavalt on muutnud intressimäärade tõus koduostjad ettevaatlikuks, kuid teisalt on euribori langust äärmiselt keeruline pikaajaliselt ette ennustada. See sõltub Euroopa majanduse käekäigust ja inflatsioonist, mis oli maikuus Eestis 11,3%. Kui inflatsioon saadakse kontrolli alla, siis langeb ka euribor. Kui aga peaks juhtuma mõni ettenägematu sündmus, võib see kaasa tuua intressimäärade edasise tõusu. Tuletame meelde, et 2007. aasta jaanuaris oli kuue kuu euribor 4% ja 2008. aastal lausa 4,7%.

Muretsemiseks pole aga põhjust, sest võrreldes toonase ajaga on meie pangad hästi kapitaliseeritud ning laene väljastatakse vastutustundlikult. See tähendab, et pangad vaatavad, kui jätkusuutlik on laenuvõtja sissetulek ning kas võetav laen on pikaajaliselt jõukohane ehk laenu suurus peaks olema selline, et igakuiste maksete järel saab inimene lisaks tavapärastele kulutustele ka raha säästa. Ehk siis, kui laenu võtmist on hoolikalt kaalutud ning kinnisvara ja seeläbi ka kuumakse valida teadlikult selline, millega igal ajal hakkama saadakse, on laenu võtmine mõistlik. Kodu ostmiseks õige aeg on aga igal ajal, kui selleks on soov, vajadus ja laenu võtmine on jõukohane. Samas kinnisvara hinnad on pigem mõistlikud just siis, kui baasintressid on keskmisest kõrgemad.