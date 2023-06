Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse esimehe Margus Kohava sõnul näitab statistika täna seda, mille eest puidutööstused juba eelmisel suvel hoiatasid: meie tööstused kaotavad rahvusvahelist konkurentsivõimet. See seab löögi alla Eesti ühe peamise ekspordisektori, mis annab tööd 56 000 inimesele. Seejuures asuvad need töökohad peamiselt maapiirkondades. Kohava nentis, et olukord on keeruline igal pool ja turud languses, sest tarbimine ja elamuehitus väheneb terves läänemaailmas, sh Skandinaavias.