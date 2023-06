Rahakratt on populaarne tuvimaski taha varjunud investeerimisblogija, kelle humoorikas väljenduslaad on haaranud tuhandeid lugejaid. Juba ligi kaheksa aastat on ta andnud enda blogis igakuise ülevaate oma investeerimisportfellist, mille netoväärtus on tänaseks kasvanud üle 600 000 euro.