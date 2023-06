Neivelt: pankadelt tuleb võtta rohkem raha. Liiga suur kasum on oht meie majandusele

Neivelt toob oma Facebooki postituses välja, miks selline põhjendus ei päde. „Tegelikult ei ole mingit vahet kas avansiline tulumaks on 22 või 18%. Ei üksikutele pankadele ega ammugi mitte süsteemile tervikuna,“ leiab ta. Neivelt toob näite, et LHV ja Coop pank teenivad sellel aastal kokku umbes 200 miljonit eurot kasumit. Sellest 4% (18% ja 22% maksumäära vahe) on 8 miljonit eurot. Selle rahaga saaks rohkem laene välja anda umbes 80-100 miljoni euro jagu. Arvestades, et neil kahel pangal on laene kokku 5 miljardi euro eest ja meie pangandussüsteemis on laene tervikuna 27 miljardi euro eest, siis liigitub 80-100 miljonit eurot Neivelti ütlusel pigem arvutusveaks. „Igal juhul ei mõjuta see majanduskasvu,“ leiab ta.