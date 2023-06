Pelgalt nelja nädala vanune idu kaasas Euroopa suurima esmainvesteeringu

Elevus tehisintellekti ümber kasvab ning Financial Timesi sõnul peegeldab see ühtlasi Euroopa ihaldust saada kohalik alternatiiv Silicon Valleyst välja kasvanud ning Microsofti toetatud OpenAI-le ning Google’i DeepMind-ile. Toodet Mistralil veel pole ning esimesed töötajad asusid tööle üksikud päevad tagasi, kirjutab Financial times.

Lightspeed'i partneri Antoine Moyroudi sõnul peegeldab Mistrali rahastamise enneolematu suurus ja kiirus selle kolme asutaja teadmisi, kes on kõik 30ndate aastate alguses. „Maailmas on nende kogemuste tasemega 80-100 inimest,“ ütles Moyroud.

Dealroom.co andmetel on Mistrali rahastamine Euroopa suurim idufaasi investeering. Dealroomi andmed näitavad, et sel aastal on Euroopas, sealhulgas Ühendkuningriigis ja Iisraelis, investeeritud tehisintellektiga seotud ettevõtetesse üle 4 miljardi dollari. USAs on summa ligi 25 miljardit dollarit.