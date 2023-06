Euroopa Liit tahab Ukraina taastamiseks kasutada Venemaa varasid. Protsess on aga arvatust keerulisem

Euroopa Liit on jõudmas lähemale üksikasjaliku plaani koostamisele, kuidas kasutada külmutatud Venemaa varasid Ukraina ülesehitamise eest tasumiseks. EL on kinnitanud, et kogu blokis on rohkem kui 200 miljardit eurot ja eraldi 20 miljardit eurot varasid, mis kuuluvad vastavalt Venemaa keskpangale ja Venemaa eraisikutele.