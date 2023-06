Finantsinspektsioon tegi Funderbeamile ettekirjutuse

Funderbeami tegevjuht Monika Karu selgitas, et aruande viivituse on tekitanud Funderbeami värske tehing VentureWave'iga ja selle lõplik allkirjastamine aktsionäride poolt on olnud eelduseks Eesti audiitorite järeldusotsusele. Mai alguses teatas Funderbeam, et Iirimaal baseeruv erakapitali- ja riskifond VentureWave juhib 36 miljoni euro suurust investeeringut Funderbeami, et luua koos globaalne startup investeeringute haldamise ning järelturu platvorm.