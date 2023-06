Decathlon Eesti otsib andekaid ja ambitsioonikaid spordihuvilisi liituma oma kasvava meeskonnaga

1976. aastal Prantsusmaal asutatud Decathlonist on saanud ülemaailmne liider spordi- ja välivarustuse valdkonnas, pakkudes kõrgkvaliteetseid tooteid taskukohaste hindadega. Meil on üle 108 000 meeskonnaliikme, rohkem kui 1700 kauplust ja 300 erinevat töökontorit üle maailma ning muljetavaldav 15 miljardi euro suurune aastakäive. Decathlon pühendab end sportimisrõõmu kasvatamisele ja sportimisvõimaluste inimestele lähemale toomisele.

Decathloni missiooniks on luua uuenduslikku, kvaliteetset ja taskukohase hinnaga spordi- ja välivarustust, mis võimaldaks võimalikult paljudel spordiga tegeleda. Usume tööstusrevolutsiooni läbiviimisesse, spordi kättesaadavuse laiendamisesse ning et õiglase hinnaga on võimalik pakkuda tõelist väärtust.