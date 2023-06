Üllatus Ajujahilt. Esimest korda ajaloos võeti suure arenguhüppe teinud ettevõte pardale poole pealt

Ajujahi pikaajalise eestvedaja Harri Tallinna sõnul paistsid Raw Edge asutajad juba eelvoorus silma kui äärmiselt motiveeritud ja sihikindel tiim, kuid jäid napilt võistlustulest välja, sest tol ajal tundus toode veel turule viimisest liiga kaugel olevat ja žürii ei olnud kindel, kas tiim jõuab kiirendiprogrammi ajal teistega sammu pidada. „Tänaseks on Raw Edge teinud läbi väga kiire arengu ning ennast tõestanud ja jõudnud arengufaasi, mille puhul on neil Ajujahi programmist palju võita. Raw Edge on tervislik ja hea maitsega – on näha, et nende toodete järele võiks turul olla nõudlust ning õige suunanäitamisega võivad nad jõuda kaugele,“ selgitas Tallinn.

Raw Edge’i kaasasutaja Mariliis Mia Topp rääkis, et kevadega võrreldes on nende toodetav probiootiline jook saanud kaubandusliku väljanägemise ning ettevõte tegi ka oma esimese etteaste tuntud iduettevõtete üritusel Latitude59, millega kaasnes palju positiivset tagasisidet. „Selle kuu õnnestub tootmisesse saada joogi kõik kolm põnevat maitset. Hetkel käib töö täistuuridel, et Raw Edge-i miljardite heade bakteritega, ülimadala kalorsusega funktsionaalne jook oleks kättesaadav ka jaemüügis,“ tõi Topp välja. Ta lisas, et sama tehnoloogiat kasutades käib juba tootearendus teistegi toodete loomiseks. Näiteks on tulevikus plaanis probiootilised ja ülimaitsvad, madala kalorsusega kummikommid, millle puhul on tänu tehnoloogiale naturaalselt esinevad suhkrud viidud miinimumini. „Kujuta ette - sööd kummikommi, toetad soolestiku bioloogilist mitmekesisust ning samal ajal tarbid köögivilju ilma, et liigse kaloraazi- ja suhkruga endale liiga teeks, „sõnas Topp. Toote kujundusel on kasutatud Eesti kunstnike Karmo Ruusmaa ja Britt Ressari disaini.