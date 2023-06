Euroopa Komisjon: Google on rikkunud ELi konkurentsieeskirju. Ettevõtet võib ähvardada trahv

Vastuväited Google’i reklaamtehnoloogiliste tavade kohta

Komisjon on mures, et Google’i väidetavalt tahtlik käitumine, mille eesmärk oli anda AdX-ile konkurentsieelis, võis sulgeda konkureerivad reklaamibörsid. See oleks tugevdanud Google’i AdX-i keskset rolli reklaamitehnoloogia tarneahelas ja Google’i võimet nõuda oma teenuse eest kõrget tasu.

Kui see tegevus kinnitust leiab, rikub see Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 102, mis keelab turgu valitseva seisundi kuritarvitamise. Komisjon leiab esialgu, et käesoleval juhul ei ole käitumisalane parandusmeede tõenäoliselt tõhus, et vältida ohtu, et Google jätkab sellist tegevust. Google on aktiivne mõlemal pool turgu oma reklaamiserveri ja reklaamiostuvahendite kaudu ning ettevõttel on turgu valitsev seisund mõlemal poolel. Lisaks sellele haldab Google suurimat reklaamivahetust, mis toob kaasa huvide konflikti. Seetõttu on komisjon esialgu seisukohal, et konkurentsiprobleemid saaks lahendatud ainult siis, kui Google loobuks kohustuslikus korras osast oma teenustest.