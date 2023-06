Eesti riikliku fondi sajad miljonid. Fondijuht: meie tähtsus on suurenenud

SmartCapi juhatuse liige ja fondijuht Sille Pettai ütleb Delfi Ärilehele, et erainvestorid on praegu ettevaatlikud ja välisinvestorid tõmbuvad kodukamarale. Nüüd on nende aeg teha julgeid ja tarku otsuseid ning arendada meie investorkonda. Pettai sõnul on suurte võimaluste ja murranguliste sündmuste aeg.