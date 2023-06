Olukord on kriitiline. Vald palus inimestel vett muru kastmiseks mitte kasutada. Veefirma korraldas reidi

Viimsi Vee juhatuse liikme Raul Vanema sõnul on olukord kriitiline. „Öine veetarbimine on nii suur, et veevarud ei jõua enam hommikuks taastuda nagu tavaliselt. Seostame seda tarbimise kasvu kuiva perioodiga ja inimeste sooviga oma muru kasta. Joogivee kasutamine selleks ei ole lubatud ega keskkonnasäästlik,“ sõnas Vanem Viimsi Valla uudistes.