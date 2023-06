Rootsis ja Norras on paljud kaupmehed lõpetanud toidutöösturi Mondelez toodete müügi, kuna ettevõte on jätkanud müügitegevust Venemaal. Mondelezile kuuluvad tuntud kaubamärgid Oreo, Milka, Philadelphia, Oboy, Marabou, Halls, Toblerone jt.

Rootsi laevaliine opereeriva Tallink Grupi kommunikatsioonijuht Katri Link kinnitas, et ka Tallink Duty Free on Tallink Grupi üleselt otsustanud esimese tootegrupina peatada Marabou toodete tellimused. Poodides on müügil veel tooted, mis olid ja on juba laos. Linki sõnul ollakse Mondeleziga siiski tihedas suhtluses ja lahendust olukorrale otsitakse juba mitu nädalat. Uued kohtumised on planeeritud juba uue nädala alguseks, kinnitab Link.