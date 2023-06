Baltikumis kosmilist käivet tegev, kuid aruannetega koonerdav firma kaotab olulise kliendi

Klientidele saadetud kirjast selgub, et Httpool lõpetab reklaami vahendamise Eestis ja Lätis 30. septembril 2023. Oktoobrist tegeleb reklaamimüügiga juba Meta ise.

Httpool Baltics OÜ loodi 2013. aastal ning ettevõtte põhitegevus on reklaami vahendamine meedias. Metaga hakati koostööd tegema neli aastat tagasi.

2021. majandusaasta aruanne on ettevõttel esitamata, kuid 2020. aastal oli müügitulu 22 191 764 eurot, mis oli aasta varasemast 276 protsenti suurem. Puhaskasum oli 1 854 173 eurot, kasv omakorda 1422 protsenti.

Teatmik.ee andmeil oli Httpool Baltics OÜ 2023. aasta esimese kvartali käive 152,9 miljonit eurot. Kvartal varem oli see 117,4 miljonit. Teatmik.ee hindab, et keskmine netopalk on ettevõttes 3390 eurot.