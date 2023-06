Stora Enso sulgeb Näpi saeveski. Pea 100 töötajat koondatakse

Otsus algatada Näpi saeveski sulgemisplaan tehti seoses toormaterjali kättesaadavuse vähenemisega pikas perspektiivis ning suurenenud kulude ja madala kasumlikkuse tõttu. Stora Enso plaanib suurendada oma puidutoodete äritegevuse konkurentsivõimet, keskendudes senisest enam strateegiliselt sobivatele saeveskitele.

„Plaan sulgeda Näpi saeveski on loomulikult kurb uudis meie ettevõttele ning ennekõike kohalikele töötajatele. Kahjuks sunnib kiire tempoga kahanev puidutööstussektor meid tegutsema ning ressursse senisest enam prioriseerima. Me näeme vajadust keskenduda strateegilistele eesmärkidele ja investeerida vähematesse, kuid tugevamatesse saeveskitesse, et parandada puidutoodete äritegevuse konkurentsivõimet,“ ütles Stora Enso puidutoodete äridivisjoni asepresident Lars Völkel.

Näpi saeveski toodab saematerjali, järeltöödeldud puitu ja puidugraanuleid. Näpi saeveski aastane saematerjali tootmismaht on 50 000 m3. Kahe höövliliini ja värviliini aastane tootmismaht on 180 000 m3 järeltöödeldud puitu. Lisaks toodab saeveski 25 000 tonni graanuleid aastas.

„Näpi saeveski on olnud enam kui 30 aastat kohalikus kogukonnas olulisel kohal, meil on pikaaegse staažiga lojaalsetest töötajatest ja kogenud inimestest koosnev tugev meeskond. Stora Enso teeb kõik endast oleneva, et teha koostööd kohaliku kogukonna ja partneritega, et aidata sulgemisplaanist mõjutatud töötajaid sellel raskel ajal,“ rääkis Näpi saeveski direktor Anne-Liis Kapstas.

Näpil on plaanis tegevus lõpetada järk-järgult 2023. aasta lõpuks. „Siiski, see ei tähenda, et me lõpetaksime oma tegevuse Eestis. Me jätkame oma Baltimaade suurima, Imavere saeveski arendamist, et jätkata tugeva tegijana siin regioonis,“ sõnas Lars Völkel lõpetuseks.

Stora Enso Eesti AS-i 2022. aasta kasum oli üle 22 miljoni euro. Müügitulu oli ettevõttel üle 287 miljoni euro. Ettevõttes oli 2022. aasta seisuga 723 töötajat.