Pagaritööstus plastpakenditasu ei poolda. Juht: meie kasutav pakend on taaskasutatav. Probleem peitub hoopis valitsuse tegemata töös

Palmiste sõnul on pagaritööstus Mantinga viimastel aastatel jõuliselt plastikut vähendanud. „Eelmisel aastal kasutasime 50 tonni vähem plastikut, oleme ettevõttes pakendamisel muutusi juba sisse viinud,“ lisab Palmiste, kelle sõnul on ta sama täheldanud paljudes toidu kategooriates, kus tootjad on leidnud nutikaid lahendusi vähendamaks just plastiku hulka pakendis.

Pagaritööstuse juhi hinnangul on hoopis valitsusel ja omavalitsustel tegemata töö, sest inimestele pole loodud laialdast võimalust pakendit linnaruumis sorteerida. „Pagaritööstuse Mantinga näitel saan öelda, et 99% meie tootevaliku pakendist on taaskasutatav. Näiteks meie to-go tooted ehk valmiskujul võileivad on pakendatud taaskasutavalt, aga kui inimene selle võileiva letilt haarab ja tahab kaubanduskeskuse ees või mujal linnaruumis meie taaskasutatavat pakendit õigesti sorteerida, siis seda võimalust enamasti ei ole,“ kritiseerib Palmiste. Samuti on tema sõnul puudulik inimeste harimine pakendi sorteerimise teemal. „Oma elukoha näitel näen tihti olukorda, kus klaaspudel on olmeprügisse visatud ning mahlapakk paberikonteineris,“ nendib ta.