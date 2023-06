Omamoodi improviseerimine. Maxima kasutas leinalindi asemel musta prügikotti

Täna hommikul lehvis Tallinna Tammsaare XX Maxima ees riigilipp koos musta kilekotiga, mis on leinalindi asemel.

Maxima Eesti kaubandusosakonna juht Diana Gegelyte sõnas, et eile, 14. juunil oli juuniküüditamise mälestuspäev, mistõttu rippusid kauplustes leinalintidega lipud. „Kõnealuse kaupluse töötajad ei pannud korrektset leinalinti lipu juurde ning improviseerisid väga ebasobival moel. Vabandame Maxima Eesti nimel sellise eksituse eest,“ ütles Gegelyte.

Ta kinnitas, et kõikidesse kauplustesse on tellitud leinalinte juurde, et edaspidi sellist olukorda vältida.