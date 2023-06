Hinnatõus alaneb, kuid intressimäärad mitte. Miks?

Täna on Euroopa keskpank tõstmas oma peamist nädalast laenuintressimäära 0,25 protsendipunkti võrra 4 protsendini. Osaliselt on rahaturud selle keskpanga intressimäära tõusu juba oma pikemaajalistesse intressimääradesse arvesse võtnud kuid ning koos tänase otsusega tõuseb lähinädalatel ka euribor. Küsimus on selles, mis saab edasi.

Suur hinnatõus on läbi

2021. aasta ja suur osa 2022. aastast läksid mööda kiireneva inflatsiooni tingimustes. Kõige suurem hinnatõus euroalal toimus 2022. aasta esimesel poolaastal. Pärast seda on olukord olnud enamvähem stabiilne.

Joonisel on toodud hinnatõus alates koroonaeelsest ajast. Mis on ebatavaline, on see, et joonisel ei ole mitte aasta jooksul toimunud hinnatõus, vaid kolme kuu jooksul toimunud hindade muutus. Kiirete hinnakasvu muutuste ajal annab see parema pildi sellest, mis parasjagu toimumas on. Paremaks võrdluseks aastase hinnatõusuga, mille ühikutega oleme harjunud, on see kvartaalne inflatsioon korrutatud neljaga. See annab mõttelise inflatsioonitempo, kui selline hinnatõus kestaks terve aasta.

Joonis. Kolme kuu hinnatõus koguinflatsioon ja alusinflatsioon, annualiseeritud, sesoonselt korrigeeritud

Sellelt on selgelt näha, et juba 2021. aasta alguses oli koguhinnatõus jõudnud 5% kanti ehk ületas 2% eesmärki märgatavalt. 2022. aasta alguses oli hinnatõus eriti kõrge, jõudes välja temponi, mis andis lausa 15%-se inflatsiooni. Kõige suurem hinnatõus leebus enne seda, kui intressimäärasid hakati tõstma eelmise aasta suvel.

Aasta alguses saavutati korraks inflatsioonieesmärk, kuid võitlus ei ole läbi

Hinnatõusu olukord on olnud muutumatu alates eelmise aasta oktoobrist. Alates sellest ajast on euroala hinnad kuust-kuusse kasvanud enamvähem 5% tempos. Hinnatõusutempo jõudis aasta alguses ühe kvartali jooksul välja peaaegu 2%-ni, sest energiahindade alanemine jõudis tarbijahindadesse. Koguhinnatõus on alanemiskursil.