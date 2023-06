Lev Dolgatsjov astub EstBANi presidendi kohalt tagasi

„Pärast põhjalikku kaalumist olen jõudnud järeldusele, et on aeg liikuda edasi uute põnevate võimaluste ja väljakutsete poole. Seetõttu astun tagasi Eesti Äriingliste Assotsiatsiooni EstBANi presidendiametist,“ kirjutas Dolgatsjov, kes on EstBANi presidendina olnud ametis ligi kaks aastat.

„Ma tundsin, et väga paljud asjad on tehtud ja nüüd on aeg teistele ruumi andmiseks,“ ütles ta Delfi Ärilehele. Endiselt toimetab ta edasi mullu asutatud mõjuinvesteeringute jaoks mõeldud ettevõttega Syda Ventures ning jätkab ka varahaldusettevõttega. „Panustan endiselt aktiivselt kõikjal, kus tunnen, et minu abi on vaja ning investeerin edasi,“ märkis Dolgatsjov.