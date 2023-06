Raskustes vaevleva iduettevõtte Single.Earth investor: töötav lahendus oleks olnud üllatav

Iduettevõte Single.Earth kaasas kaks aastat tagasi investoritelt 7,9 miljonit eurot, et arendada virtuaalset looduspõhist valuutat, MERIT tokeneid. Neid jagatakse maaomanikele, kes hoiavad nende maadel olevaid loodusvarasid puutumatuna. Mõni päev tagasi kirjutas Äripäev , et ettevõttel on raskusi töötajatele palga maksmisel.

Ragnar Sass investeeris ettevõttesse kaks aastat tagasi. Tema sõnul tegeleb Single.Earth äärmiselt keerulise ja globaalse kliima probleemiga ja on tavaline, et töötava lahenduse väljatöötamine võib võtta startupis kordi rohkem aega kui alguses plaanitud. „Seetõttu pole Single,Earth’i tänased raskused mitte ühelegi investorile üllatus. Vastupidi – oleks üllatus, kui neil oleks juba töötav lahendus,“ ütleb Sass. Tema kinnitusel jätkab Single.Earth’i meeskond uute lahenduste väljatöötamist süsinikukaubanduse lihtsustamiseks. Sass jätab küll ütlemata, kas ta on valmis ka ettevõttesse raha lisama, et Single.Earth saaks jätkata toote arendamist.