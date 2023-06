Mari-Liis Rüütsalu avalik vastus Kaja Kallase ebaõigete väidete ümberlükkamiseks: ajalehtede ja ajakirjade hind ei ole tõusnud

Õhtuleht Kirjastuse keskmine toodete hind on tõusnud tõesti 11,9%, aga siin peab arvestama hinnatõusu loogikat tellimustele – hinnatõusu mõju ettevõttele võib võtta aega kuni 12 kuud, kuna enamus tellimusi on tehtud ettemaksuga, siis arusaadavalt tagantjärele tellija hinda ei tõsteta.

See ei vasta tõele. Ekspress Gruppi kuuluva ettevõtte Delfi Meedia väljaannete hinnakirja muudeti viimati 01.04.2022 ja see on siiani kehtiv (ühe erandina rakendati Maalehele uus tellimuse hind alates sügisest, 01.04 hinda ei muudetud). Sama kehtib ka jaemüügihindade kohta. Ajalehtede ja ajakirjade kaanehinda pole selle aja jooksul tõstetud.

Kallas väitis oma eilses vastuses Riina Solmani küsimusele, et ajalehtede hinnad on mulluse 1. juuliga võrreldes tõusnud 10,25%.

Kallas ütles alustuseks, et ükski heategu ei jää karistamata. See tähendaks just kui, et ajakirjandusele käibemaksu alandamine 9 protsendilt 5 protsendile oleks olnud valitsuse eriline heategu. Tegelikult see nii muidugi ei olnud.

Kuid vaatame korraks otsa sama ajaperioodi sisendkulude tõusule, millest rääkisid ka Solman ja Kallas. Delfi Meedia toodete kojukande kulud ühe eksemplari kohta on samal perioodil tõusnud keskmiselt 28%, trüki- ja paberikulud kasvasid 2022. aastal 35%.

Õhtulehe Kirjastuse toodetel kasvas keskmine kojukandehind 28%, trüki- ja paberihinnad kokku 38%.

Majutusasutuste käibemaksu kompromisslahendus

Seejärel viitas Kaja Kallas, nagu oleks majutusasutuste käibemaksumäära kompromisslahendus vajanud 5-protsendilise määra kaotamist nii, et ajakirjanduse käibemaksu peaks tõstma 9 protsendile.

Jah, tõesti, Euroopa Liidu liikmesriikidel on lubatud kaks erinevat käibemaksumäära, kahe alandatud maksumäära piirang algab 5%-st. Antud loo alguses on kirjas, et liikmesriikidel on lubatud kasutada n-ö superalandatud käibemaksumäära 0–4,99 protsenti. Seda teavad nii rahandusminister kui peaminister.

Olles rääkinud maksunõustajatega, pöördusime rahandusministeeriumi poole, kes antud fakti kinnitas. Tegelikult leiab ka lihtne inimene selle kergelt üles, kui guugeldada või küsida näiteks ChatGPT käest infot Euroopa Liidu käibemaksumäärade kohta.

Ekspress Grupi ettevõtted ei vaja toetusi

Muu hulgas viitas peaminister toetusele, mis on uudismeediasektorile määratud nii 2022. kui 2023. aastaks. Tuletan meelde, et see oli kindla sihtotstarbega toetus – venekeelse uudissisu tootmise suurendamine. Tegevus, mida ilma toetuseta poleks ükski meediamaja oma vahenditest teha saanud, kuna antud tegevus on majanduslikult ebaotstarbekas. Seda ei saa kuidagi võtta toetusena ajakirjandusele selle igapäevase tegevuse eest.

Ekspress Grupi ettevõtted ei vaja toetusi valitsuselt, meie ettevõtted on kõik kasumlikud. Peamine sõltumatu meedia garant on kasumlik meediaettevõte. Käibemaksu erisus on loodud hoopis muudel põhjustel, millest juba kirjutanud olen.