GRK: ükski väljakutse ei ole liiga suur ega liiga keeruline

Hetkel jätkame töödega Rail Balticu Kehtna-Põlma maanteeviadukti ehitusel ning ettevalmistustöödega on alustatud ka Rail Balticu Ülemiste terminali ala raudteetööde projektis. Eesti Raudtee tellimusel jätkuvad tööd Tapa sorteerimispargis ning tööd ehitusplatsil on algamas ka Aegviidu-Tapa-Tartu raudtee elektrifitseerimise projektis. Viimati mainitud projekti maksumus on ca 80 miljonit eurot, mis on Eesti turul täiesti erakordne. Partnerluses Merko Ehitusega on GRK jätkamas panustamist Eesti kagupiiri turvalisemaks muutmisse.

Saab öelda, et referentse tehtud tööde näol on väga mitmesuguseid – ükski väljakutse ei ole liiga suur ega liiga keeruline.

Rail Balticu trassile on ehitatud Urge ökodukt ning Eesti Raudtee tellimusel on rajatud teine peatee Pääsküla jaama ja Topi (Laagri Maksimarketi) sõlme vahelisele lõigule. GRK on olnud töövõtjaks ka keskkonnaprojektides, kõige märkimisväärsem projekt oli Sindi paisu avamine ja tehiskärestiku rajamine. Kagupiiri maismaaosa taristu projekteerimise ja ehitusega on GRK panustanud Eesti julgeolekusse ja turvalisusse. Ettevõte oli partneriks ka kommunismiohvrite memoriaali ehitusel Maarjamäel.

GRK on edukalt ja kvaliteetselt ehitanud välja Eesti kaasaja kõige suuremad teedeprojektid – Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel 2+2 lõigud Ardust Võõbuni ning Võõbust Mäoni. Märkimisväärsed projektid on ka Tartu läänepoolse ümbersõidu (nn Riia ringristmik) ehitus, Tallinn-Narva maanteel Sillamäe sadama raudtee kahetasandilise ristmiku ehitus ja Sillamäe linna lõigu ümberehitus. Lisaks on GRK rekonstrueerinud maanteelõike ning rajanud hulgaliselt lühemaid ja pikemaid sildu.

GRK kontsern tegutseb Eestis, Soomes ja Rootsis, keskendudes teede, rajatiste ja raudteede ehitusele ning erinevatele keskkonnavaldkonna teenustele. Kontsernis töötab üle 1000 töötaja ning 2022. aasta käive oli üle 450 miljoni euro. Eestis on GRK tegutsenud alates 2013. aastast ning ettevõte on sellel perioodil pidevalt kasvanud.

Raudteede osas on väljakutseteks raudteevõrgu moderniseerimine, kiiruste tõstmine ning samuti rohepööre. Eesti eesmärk on elektrifitseerida 2028. aasta lõpuks suurem osa riigi raudteedest, lisaks on vajalik välja ehitada õgvendusi ning uusi ühendusi. Raudteede ehitus on olnud Eestis pikki aastaid varjusurmas, mistõttu puuduvad turul vajalikud spetsialistid ning kaasaegne tehnika erinevateks ehitustöödeks. Kompetentsi ja võimekuste tõstmise vajadus on möödapääsmatu.

Teetööde puhul on märkimisväärseks riskiks asjaolu, et tööd toimuvad tihtipeale keset liiklust. Liiklusskeemid tuleb riigiteede puhul eelnevalt kooskõlastada Transpordiametiga ning amet on seadnud üheks prioriteediks teel liiklejatele võimalikult soodsate tingimuste loomise. Sellest tulenevalt on tellija üheks tingimuseks kohati minimaalne lubatud piirkiirus, millest madalamat kiiruspiirangut ei tohi töö tegija rakendada. Samas on teel töötav inimene paratamatult vähem kaitstud kui sõidukijuht ning ka suhteliselt väikesel kiirusel toimunud kokkupõrge võib olla väga tõsiste või saatuslike tagajärgedega. Täiendavaks probleemiks on sõidukijuhid, kes teetööde tsoonis kehtestatud kiiruspiirangutest kinni ei pea ega vähenda kiirust ka alas, kus inimesed teel töötavad.

Teel töötav inimene tahab tööpäeva või vahetuse lõpus jõuda elusa ja tervena koju oma pere ja lähedaste juurde, seega on meie palve sõidukijuhtidele vähendada teel töötavate inimeste tsoonis kiirust ja anda oma panus ohutuse tõstmiseks.

Üldpõhimõte on, et piirangud kehtestatakse teel minimaalses mahus ja ulatuses ning põhjendatult, seega on väga mõistlik neid ka järgida. Kui liiklejal tekib kahtlus, et liikluskorraldus on kehtestatud põhjendamatult või arusaamatult, tuleks sellest riigiteede puhul informeerida maanteeinfot telefonil 1247 ning kohalike teede puhul kohalikku omavalitsust.

Kui teetööde tsoonis peaks tekkima sõidukile töödest tulenevalt kahju, on selge soovitus juhtum koheselt ja kohapeal fikseerida, teavitades politseid. Vastasel juhul võib võimalike kahjude tõendamine ja hüvitamine olla keeruline.

Järjest enam on hakatud tähelepanu pöörama teetööde tsooni läbivatele kergliiklejatele – jalakäijad, jalgratturid, tõukeratturid – ja seda ka asulavälistes kohtades, näiteks sildade ja viaduktide ehitusel. Siiski tuleb arvestada, et alati ei ole võimalik objektil tagada võimalust seda n-ö kinnisilmi läbida, seega on iga liikleja kõrgendatud tähelepanu kindlasti vajalik.