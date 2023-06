15 tuntud ettevõtjat asusid ettevõtjaid esindama

Üldkoosolek valis 15-liikmelise juhatuse neljaks aastaks. Viis liiget on võrreldes varasema juhatusega uued. Uude juhatusse kuuluvad:

Juhatuse esimees Toomas Luman AS Nordecon

Väino Kaldoja, Silberauto AS

Veljo Ipits, AS Salvest

Ruth Oltjer, AS Chemi-Pharm

Risto Mäeots, Magnetic MRO AS

Oliver Väärtnõu, Cybernetica AS

Neinar Seli, AS Estiko

Margus Rink, Coop Pank AS

Gunnar Kraft, AS MIVAR/OÜ Sangar

Eve Toots, AS Astri

Ettevõtjaid esindav Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on tegutsenud juba 97 aastat. Kojal on üle 3500 liikme, kellest enamus on väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted. Kaubanduskoja liikmed annavad üle 40% firmade kogu netokäibest, ligi 40% puhaskasumist ja tasuvad üle 40% riiklikest maksudest.