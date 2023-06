See oli juba enne valimis selge, et makse tuleb tõsta, ütles Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja tänases saates. Isegi tänase elustandardi säilitamiseks on tema hinnangul maksutõusud vältimatud ka edaspidi – ammugi veel siis, kui tahame elada nagu Põhjamaades.