Tallinna linn ja Utilitas loovad ühisettevõtte Tallinna volikogu heakskiidul

Tallinna Linnavolikogu aseesimehe Marek Jürgensoni sõnul on nüüd Tallinna linnal ja Utilitasel võimalik leida lahendus koostöövormiks, mille kaudu oleks võimalik hakata rajama kiirendatud tempos uuel tehnoloogial põhinevaid kohalikku ressurssi kasutavaid soojusenergia tootmise võimekusi. Nendeks on merevee ja reovee soojuspumbad. „Uued lahendused võimaldavad tagada Tallinna linna energiasõltumatuse, vabaneda maagaasi kasutamisest ja suurendada hinnastabiilsust,“ ütles Jürgenson ning lisas, et selliste madalatemperatuuriliste soojusallikate kasutuselevõtu eelduseks on mahukate trassiinvesteeringutega jätkamine.

AS-i Tallinna Soojus ja AS-i Tallinna Küte (tänane AS Utilitas Tallinn) vahel sõlmiti 31. oktoobril 2001 ettevõtte rendi- ja operaatorleping, mille alusel on viimased 22 aastat kaugküttevõrku hallanud ja arendanud Utilitas. Utilitas on investeerinud üle 450 miljoni euro ning tänaseks toodetakse enam kui 2/3 pealinna kaugkütteklientide tarbitavast soojusest biomassist ja olmejäätmetest, ülejäänud kolmandiku ulatuses on kasutusel endiselt maagaas. Kehtiv koostöövorm ei võimalda uute taastuvenergial põhinevate tootmisvõimsuste rajamist, sest allesjäänud kaheksa-aastane lepinguperiood ei anna pankadele kindlust 25-30 aastase tasuvusajaga investeeringute rahastamisel.

Lisaks peab praeguse lepingu järgi rentnik ehk Utilitas Tallinn lepingu lõppedes tagastama linnale rendivara ning linn peab kompenseerima rentniku poolt varadesse tehtud investeeringud. Kompensatsiooni suurus sõltub tehtavatest investeeringutest ja ainuüksi tänaseks teostatud investeeringute põhjal oleks 2031. aasta lõpuks kompenseerimiskohustus hinnanguliselt 250 miljonit eurot. Ühisettevõtte loomisega Tallinna linnal kompenseerimiskohustus kaob.

Tallinna linn ja osaühing Utilitas kaaluvad ühisettevõtte asutamist, millega nähakse ette osaühingule Utilitas kuuluvate AS Utilitas Tallinn aktsiate ja Tallinna linnale kuuluvate aktsiaselts Tallinna Soojus aktsiate üleandmine mitterahaliste sissemaksetena ühisettevõttele, mis hakkab kuuluma 66,66% ulatuses osaühingule Utilitas ja 33,34% ulatuses Tallinna linnale. AS Utilitas Tallinna Soojus asutamisega AS Utilitas Tallinn ja aktsiaselts Tallinna Soojus muutuvad AS Utilitas Tallinna Soojus tütarettevõteteks.