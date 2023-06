Bolt Drive loobub autovõtmetest, asendades need uue lahendusega

Bolt Drive’i Eesti juhi Henriku Aeru sõnul on võtmevabaduse poole liikumine suur samm mugavama transpordilahenduse pakkumisel. „Meil on väga hea meel käivitada võtmevaba funktsioon, mis on veel üks viis, kuidas Bolt aitab inimestel sujuvalt liikuda üle eraautodelt jagatud transpordile. Kaks aastat pärast Bolt Drive'i esmakordset käivitamist on meie kliendid öelnud, et võtmete kaotamine ja tagastamise unustamine on nende jaoks suur mure. Võimaldades klientidel auto avamist ja lukustamist otse Bolti rakenduse kaudu, saame pakkuda klientidele sujuvat kasutajakogemust, ilma et nad peaksid muretsema auto võtmete pärast.“