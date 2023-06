Kui suudad ehitada laeva, suudad ehitada mida iganes

Lisaks heitgaasidele tekivad merel muudki jäätmed. Tualettide reovee pumpavad Läänemere laevad sadamas linna kanalisatsiooni. Rahvusvaheliselt tekkis see kohustus alles mullu, kuid Läänemere alused on seda teinud aastakümneid. Duššidest ja kraanikausist tekkiva vee ümbertöötlemiseks rahvusvahelised regulatsioonid puuduvad. Kui kunagi visati tahked jäätmed lihtsalt üle parda, siis viimasel kümnendil on see olnud ebaseaduslik.

Suuna keskkonnasäästlikkusele on võtnud ka merendussektor. Transpordisektor tarbib kolmandiku Euroopa energiast ning sellest merendus omakorda 13 protsenti. Kuni aastani 2020 (Läänemerel aastani 2015) võis laevades kasutada kütust naftast, millest paremad kütuseliigid olid juba autode või lennukite tarbeks võetud. See võis sisaldada isegi kuni viis protsenti väävlit. Praegune rahvusvaheline piir on pool protsenti (Läänemeres 0,1 protsenti). Võrdluseks – maanteesõidukite kütus sisaldab 0,00001 protsenti väävlit. Üha enam minnakse üle ka biokütuse, elektri või gaasi jõul töötavatele laevadele.

TalTechi Kuressaare kolledžis tegutsevas meretehnoloogia kompetentsikeskuses asub Baltimaade suurim, 60-meetrine katsebassein, mis on varustatud lainegeneraatori, aktiivsummutiga ning kõrgkvaliteediliste allveekaameratega. „Saart ümbritsevat merd see siiski täielikult asendada ei suuda, sest looduses tulevad mängu veel tuule suund, hoovused, merepõhja iseloom ja palju muud,“ selgitas naine. „Maa peale ehitades saame üsna täpselt hinnata, kui kaugele mõju ulatub, ja näha selgemalt ette erinevaid stsenaariumeid, mere puhul see nii lihtne pole,“ kõnelesTabri. Ta ise elab mere lähedal ja näeb iga päev, kui eriilmelised võivad meri ja rannik olla. „Väikelaevaehituse programmijuhist kolleeg ütleb: kui oskad ehitada laeva, siis oskad ehitada mida iganes,“ naerab Tabri. Mere muutuva olekuga on väga raske arvestada ja kui inimene seda suudab, siis maa peale ehitamine on juba oluliselt lihtsam.

Laevad võivad kanda ka taimi, organisme ja baktereid võõrasse elukeskkonda. Üks võimalus selleks on ballastvesi, mida kasutatakse laeva stabiilsuse ja manööverdamisvõime suurendamiseks. Praegu peavad laevad ka ballastvett töötlema.

„Oluline on, et inimene saaks merelt oma kasu kätte, seejuures mere seisundit mitte halvendades ja ideaalis seda hoopis parendades.“

Üks meretranspordi kõige murettekitavamaid keskkonnamõjusid on aga müra ja juba ehitatud alustel on seda ka raske vähendada. Müra võib vähendada nii taimestiku, loomastiku kui ka kala arvukust. Seda mõju saab vähendada, võttes loodust arvesse sadamate ja mereteede planeerimisel. „Oluline on, et inimene saaks merelt oma kasu kätte, seejuures mere seisundit mitte halvendades ja ideaalis seda hoopis parendades,“ selgitab meretehnika programmijuht alusväärtusi.

Meretehnika magistriõppe programm alustab esimest korda tänavu sügisest. See annab süvendatud laevaehituse teadmised neile, kes õppisid bakalaureuseastmes väikelaevaehitust või mõnda muud insenerikallakuga eriala. Tabri mainib, et siiani pidid edasiõppimise sooviga tudengid suunduma Norrasse või Taani. Kuna uus õppekava on ingliskeelne, lihtsustab see oluliselt edaspidist tööalast suhtlemist ja aitab kaasa töövõrgustike tekkele – merendussektori töökeel on inglise keel. Muidugi panustab rahvusvaheline magistrikava ka huvilistele naaberriikidest.

Õpe on loomult praktiline ning enne laevadel töötamist saab katsetada mudelite peal ja katsebasseinis. Saaremaal leidub laevaettevõtteid, kuhu saab minna praktikale ja hiljem töölegi. Ja tööpõld on merendussektoris seoses meretuuleparkide rajamisega väga lai, lubab Tabri.