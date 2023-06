Valga arhitekt: väike linn pakub suuri võimalusi

Üks tegur, mis suudab inimesi hoida, on kvaliteetne elukeskkond – selline, mis on ehitatud olemasolevaid inimesi silmas pidades. Kesklinn võiks olla atraktiivne koht, kuhu saab külalistega minna, oma linna üle uhkust tunda ja näha lootust tulevikuks. Võimalus istuda kohvikus või jalutada mööda kenasid tänavaid ei ole sedavõrd oluline külalistele, sest nad lahkuvad peagi, aga kohalikele. Tihti aga keskenduvad tühjenevad asulad lahkunud inimeste tagasi toomisele.

Tavaliselt on inimesel teise linna kolimiseks konkreetne põhjus - töö, pere või õpingud. Kuid kahanevates linnades juhtub ühel hetkel nii, et need, kes on ales jäänud, hakkavad otsima vastupidist põhjendust: „Miks mina ei ole kolinud, mis mind siin hoiab?“ kirjeldas linnaplaneerija.

„See oli nii suur, nii ebatavaline hoone Eestis,“ meenutas ta. Aasta hiljem astus ta Tallinna Tehnikaülikooli doktorantuuri ning tahtis uurida doktoritöö kaudu nende hoonete taaskasutuse võimalusi. „Aga siis ma sain aru, et ei ole mõtet uurida üht konkreetset tühja hoonet, vaid neid protsesse ja mõjusid, mis on selle taga.“

See on miski, mida Valga endale lubada ei saa. Aastal 1979 oli seal 18 500 elanikku, mis on kolmandiku võrra tänasest rohkem. Iseseisvumisega toimus linna kiire tühjenemine – Valgas oli suur sõjaväebaas ning sõdurid, nende pered ja abilised läksid Venemaale tagasi. Kokku oli neid umbes 3500. „Kas need on inimesed, keda me peaksime tagasi tahtma?“ küsis Tintěra.

Rahvaarvu muutumise iseenesest ei ole probleem seni, kuni see toimub aeglaselt. „Vaadake neid kiiresti kasvavaid linnad Lõuna-Ameerikas või Aasias, seal on samamoodi probleemid,“ kirjeldas ta. Seal on elukvaliteet sama nigel nagu inimestest tühjaks jooksnud Siberi tööstuslinnades.

Enamik arhitektuurist ei ole suured avalikud hooned, vaid pisikesed majad.

Elu parandamisele väiksemates kohtades aitab kaasa ka Tintěra töö Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta on Tartu kolledži vanemlektor. Arhitektiks saab Eestis õppida kahes ja pooles kohas ning need kõik asuvad Tallinnas – TalTechi Mustamäe linnakus, Eesti Kunstiakadeemias ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis (mis on see poolik variant, kuna hiljem tuleb edasi minna emba-kumba ülikooli). Linnaarhitekt usub, et kui inimene tuleb Tallinna õppima, siis naljalt ta enam sünnikoju tagasi ei lähe: „Aga ütleme, et kui Lõuna-Eesti inimene tahab majale pisikest juurdeehitust, siis talle on võõras minna Tallinna arhitekti juurde ja nendelgi tihti puudub motivatsioon teha nii kaugel nii väikest projekti. Enamik arhitektuurist ei ole suured avalikud hooned, vaid pisikesed majad.“

Tartu kolledž õpetab seetõttu ehitusinseneridele arhitektuuri alusteadmisi lootuses, et tudengitest saavad „igapäevase arhitektuuri“ tegijad.

Nii saavad Tintěra õpetatavad tudengid oma ideid proovile panna ka Valga linnas. Nii näevad nad, kuidas on omavahel seotud õpitu ja päriselu. Kuidas saab hoida seda väärtuslikku, mis ajalugu on linnale kaasa andnud? Ja kuidas tekitada linnale rohkem seda, mille üle uhke olla?