Üle kolmandiku Eesti inimesi teenib tulu lisatööga

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse uuringu tulemused näitavad, et 68% Eesti inimestest on viimase aasta jooksul lisaraha teeninud või selle peale mõelnud.

Võrreldes 2020. aastaga on lisaraha teenijate hulk suurenenud 5%. Populaarsemad lisaraha teenimise viisid on vabakutselisena tegutsemine ja teenuste osutamine. Nende hulka kuuluvad näiteks veebikujundus, tekstide tõlkimine, pildistamine, lastehoiu või konsultatsiooni pakkumine.

Põhitöö kõrvalt lisasissetulekut saavatest inimestest 47% teenis viimase kuu jooksul lisaraha kuni 200 eurot. 32% teenis 200–800 eurot ning üle 9% teenis rohkem kui 800 eurot. Enamik neist on lisatööd teinud enam kui kaks aastat, viimastel kuudel lisatööga alustanuid on 11%.

Neid inimesi, kes praegu lisaraha ei teeni, kuid oleksid sellest huvitatud, on elanike seas 30%. Ametikohtade võrdluses on neid kõige rohkem juhtide (41%) ja lihttööliste (42%) hulgas. Sissetulekute võrdluses on tööampsudest huvitatud need, kelle netosissetulek jääb 1500–1700 euro vahele.