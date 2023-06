Eesti äriinglite võrgustiku uueks presidendiks valiti Lauri Antalainen

Antalainen avaldas rõõmu uue rolli üle ja tänas oma eelkäijat Lev Dolgatsjovi. „Lev on teinud suurepärast tööd EstBAN-i ja siinsete ingelinvestorite esindamisel nii Eestis kui mujal, ning sügisel on hea pisut uuenenud koosseisus jätkata. Uus hooaeg tuleb toimekam, kui kunagi varem, kavas on mitmeid ühisprojekte erinevate partneritega ning ühtlasi on järgmisel kevadel EstBANi korraldada ka Euroopa Äriinglite (EBAN) iga-aastane kongress, mis toob siia sadu ingelinvestoreid üle kogu Euroopa,“ lisas Antalainen.

Eile teatas presidendikohalt lahkumisest Lev Dolgatsjov. „Ma tundsin, et väga paljud asjad on tehtud ja nüüd on aeg teistele ruumi andmiseks,“ ütles ta Delfi Ärilehele. Endiselt toimetab ta edasi mullu asutatud mõjuinvesteeringute jaoks mõeldud ettevõttega Syda Ventures ning jätkab ka varahaldusettevõttega. „Panustan endiselt aktiivselt kõikjal, kus tunnen, et minu abi on vaja ning investeerin edasi,“ märkis Dolgatsjov.