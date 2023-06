Allan Niidu teeb süsihappegaasist materjalide ehitusplokke

Enne selle suurusjärguni jõudmist on tarvis ehitada vahepealne tehas, mis suudab toota, nagu eelnevalt öeldud, umbes 10 000 tonni materjali aastas. See on loodetavasti juba piisavalt suur, et leida üles vead ja probleemsed kohad ning luua vajalikud insenertehnilised lahendused. Selline tehas on kallis, oma sada miljonit eurot, hindab teadlane. Päris tehas on veel suurusjärgu võrra kallim.

Süsinik on loomulik valik juba seetõttu, et meie elu on kokku pandud süsinikuahelatest, mille liitekohad võivad küll olla erinevad. Ja mingi osa tööstusest peaks suunama taaskäideldavaid polümeere tootma just sellistest materjalidest. Niidu leiab, et selleks on vaja koos töötada nendega, kes asju polümeeridest teevad.

Mingil määral võib naftat asendada biomass, aga me ei tea, kas seda on piisavalt. „Ja kui me naftat ei kasuta ja biomassi ka veel ei suuda kasutada nii, nagu tahame, siis on CO 2 vähemalt järgmised 30–40 aastat alternatiiv,“ leiab professor.

Maailm üritab vähendada oma sõltuvust naftast ning otsib sellele alternatiive. Ilmselgelt saab naftast kütust, aga ka näiteks korvpalle, liime, šampoone ja aspiriini. Ühel hetkel läheb nende valmistamiseks vaja teistsugust toorainet. Samamoodi on vaja, et neid tooteid saaks mõistlikult ümber töödelda. „Ma esimese hooga tootedisaini ei läheks, vaid jääksin keemikuna keemiliste ehitusplokkide juurde, et teha midagi uudset ja teistsugust, millest saaks siis toota juba taaskäideldavaid polümeere või muid materjale,“ kirjeldab Niidu. Polümeerid on suure molekulmassiga materjalid, mille hulka kuuluvad nii merevaik, DNA kui ka plastmassid.

Ringmajandust on vaja seetõttu, et inimene tarbib ohtralt. Võib-olla pole hullu, kui inimene kõrbes midagi kaevandab, sest sealne ökosüsteem ei ole kuigi rikkalik. Aga teisiti on vihmametsadega, mille hävimine selgelt ökosüsteemi kahjustab. „Ja kui meil on mure, et hävitame ökosüsteemi, ning ometi tahame mingil kombel edasi elada, siis peame hakkama materjali taaskasutama,“ nendib Niidu. Paralleeli võiks tuua näiteks loodusliku ringlusega ning eesmärk võiks olla võtta võimalikult vähe uut materjali kasutusele.

Keemia juurde tõi professori soov maailma paremini tundma õppida. Inimene näeb üht viisi, kuidas maailm toimib – füüsilist maailma. Materiaalse maailma tundmaõppimine ongi ju see, mida füüsikud teevad. Niidu leiab, et keemia on mingis mõttes füüsika allosa, kuna kvantmehaanika on mõlema teadusharu alus. „Ja selleks et keemiast elementaarsel tasemel aru saada, pead mõistma ka füüsikat, mitte ainult keemiat,“ ütleb teadlane, kelle jaoks on põnev teha molekul valmis ja tõestada, et ta seda tegi.

Ent maailm liigub siiski sinnapoole. Saksamaa materjalitootja Covestro kasutab mõningais toodetes süsinikku, millest viiendik tuleb süsihappegaasist. „See on see skaala, kuidas sa liigud. Seda dikteeribki paraku see, et keegi on raha sinna alla pannud ja see keegi ei taha pankrotti minna,“ kõneleb professor.

See on paras väljakutse, sest meil on kaheksa miljardit inimest, kes kõik tahavad eluaset, süüa, juua ja riideid selga. Paljudel pole need vajadused rahuldatud, kuigi vaesuse määr on vähenemas. Ja need, kellel on, tarbivad sissetulekute kasvades ka paremat kraami. „Tahavad ikka nagu viisakalt riides käia, kallimaid kangaid ja kenamaid asju kasutada,“ sõnab professor. Eliit hakkab alati varem hästi elama kui tavainimene. Ja tänapäeva tavainimene elab paremini kui ülikud 500 aastat tagasi. See ei tähenda aga, et me ei taha rohkemat. „See lootus, et kui inimesel tekib vaba aega juurde, siis hakkab ta seda kaunitele kunstidele pühendama, ei ole end kahjuks õigustanud,“ ütleb ta.

Ringmajanduski ei pruugi tähendada, et inimene tarbib vähem. Näiteks on kiibid üks selline asi, mis on muutunud tõhusamaks ja soodsamaks ja seetõttu ka rohkem levima hakanud. Kiibiga seadmeid on nüüd rohkem ja see tähendab, et ressursse ei kulu vähem. Või kui luua biolagunev kohvitops, mille hallitus nahka pistab, siis inimene võib mõelda, et annab loodusele süüa, ja mõnes mõttes see nii ongi. Ja seega ei muretse inimene oma tarbimise pärast nii väga.

Professor räägib, et praegu suudab 5–10 protsenti inimestest valmis toota kogu maailma asjad. Kui see arv veel väheneb ja mingid tegevusalad hoopis kaovad, sest on kahjulikud, siis tekib küsimus, mida inimestega teha.

Teadlane jääb siiski optimistlikuks ja ütleb, et tõenäoliselt suudab teadus enamiku probleeme lahendada, sest senini on suudetud. „Me peame üritama, siin ei ole teist valikut. Ei ole mingit põhjust käsi rüppe lasta ja öelda, et nüüd on kõik läbi. See ei ole inimloomusele omane,“ leiab Niidu.

