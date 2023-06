Harku vald elanikele: joogiveega muru kasta ei ole mõistlik! Põhjavee varud pole piiritud

Aasta tagasi märkis Ärilehele Harku vallas vee eest vastutav Strantum OÜ, et nende veemure on tekkinud sellest, et Harku vallas kasutatakse ühisveevärgi veena valdavalt kambrium-vendi veekihi põhjavett, mis on sisuliselt taastumatu. Et sellise vara kasutamist kontrolli all hoida ja tagada selle kasutamise võimalus tulevastele põlvedelegi, on keskkonnaministri määrusega kehtestatud piirkonniti põhjavee varu kasutamise limiidid.