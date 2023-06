Vandeadvokaat Alice Salumets: mitut võõrkeelt rääkiv töötaja on ettevõtte parim visiitkaart

Päris mitmete Eesti suurettevõtete tööelu normaalne osa on karastusjooke täis külmikud ja puuviljad köögilaual, spordimotivatsioon või muud hüved. See ongi täiesti normaalne ja seda võimalust võiksid ettevõtted oma töötajatele rohkem pakkuda. Peaaegu üldse aga ei räägita muudest motivaatoritest, näiteks keeleõppest ettevõttes. Tasub meeles pidada, et iga ettevõtte edu taga on rahulolevad ja motiveeritud töötajad.