Euroopas tuntud, Eestis mitte. Pimepood tõstab klientide teadlikust kavala süsteemiga

Bloom pimepoe asutaja ja omaniku Leonard-Ethan Vellendi sõnul otsustasid nad hakata hinnasiltidel kuvama Nutri-score'i seetõttu, et pakkuda klientidele lihtsat ja selget viisi toidutoodete tervislikkuse hindamiseks. „Väga raske on jälgida igat söödud toodet suhkru, küllastunud rasvade ja muude toiteväärtuste osas. Nutri-score on küll mitte ideaalne, ent üks parimaid universaalseid, kergesti mõistetavaid süsteeme, mille järgimine teeb tervisliku eluviisi jälgimise tunduvalt kergemaks,“ sõnas Vellend. Inspiratsiooni sai ta teistelt Euroopa kettidelt, eeskätt Prantsusmaalt ja Hollandist.